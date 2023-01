Mãe de Luana Piovani solta indireta após processo de Scooby: ‘Ingratidão é coisa do demônio’

Francis publicou um vídeo após sua filha expor nas redes sociais que foi processada pelo surfista

Reprodução/Instagram/francispio55/pedroscooby Francis, mãe de Luana Piovani, fez um vídeo após filha expor processo de Scooby



Francis, mãe da atriz Luana Piovani, postou um vídeo nesta quinta-feira, 26, dizendo que está se sentindo “desorientada”. Ela não especificou o motivo, mas nesta manhã sua filha publicou um vídeo dizendo que foi processada pelo surfista Pedro Scooby, que é pai dos seus três filhos, Dom, Bem e Liz. Em seu discurso, Francis falou sobre ingratidão: “Parei para respirar um pouco, para pensar no sentido da vida, ver se eu entendo o porquê. Tem uma coisa, o que eu não entendo hoje, amanhã Deus me mostra, mas uma coisa eu tenho certeza, não sei se você concorda, qual é a pior característica do ser humano? Eu diria que é a ingratidão. Cara, quem cospe no prato que comeu meu pai dizia que é porco. Porco caga, desculpa a expressão, no prato que comeu”.

Sem citar Scooby, a mãe de Piovani disparou: “Ingratidão é coisa do demônio”. Nos comentários da publicação, várias seguidoras deixaram mensagens de apoio à atriz. Segundo relatou Piovani, o ex-BBB está tentando desqualificá-la no processo, tanto como mulher quanto como mãe. “Ele está querendo me calar e eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que venho aqui contar todas as faltas que ele comete. Só que funciona, é por isso que eu faço. Como funcionou, eu falei que ele não tinha pago a pensão inteira, ele fez o que fez e depois pagou”, declarou a artista. Scooby abriu o processo em Portugal e, de acordo com a atriz, a audiência acontece na semana que vem.