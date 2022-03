Mãe de MC Kevin pede reabertura de inquérito da morte do filho: ‘Com dúvida não dá para ficar’

Valquíria Nascimento foi ao Rio de Janeiro solicitar que o caso volte a ser investigado; encerramento aconteceu após o Ministério Público concluir que a queda foi acidental

Reprodução/Instagram/val.negra/17.05.2021 MC Kevin morreu em maio do ano passado após cair do quinto andar de um prédio no Rio



Mãe do cantor MC Kevin, Valquíria Nascimento solicitou a reabertura do inquérito policial da morte do filho. O funkeiro morreu aos 23 anos, no dia 16 de maio do ano passado, após cair do quinto andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O caso foi encerrado no início de fevereiro, pois, para Ministério Público do Rio, os depoimentos e os laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) indicam que a morte foi acidental e que o cantor acabou o ocasionando isso por estar sob efeito de álcool e drogas. A mãe do artista não está convencida disso e quer que seja feita uma nova investigação. “Com dúvida não dá para ficar, não dá para viver. Quem conhece o Kevin sabe quem era a pessoa Kevin. A gente tem dúvida e, como mãe, vou fazer tudo o que for possível para tirar essa dúvida”, afirmou Valquíria em um vídeo postado pelo empresário artístico Gugu Grseis no Instagram.

No momento em que Kevin caiu da sacada do prédio, estavam presentes no quarto Victor Elias Fontenelle, o MC VK, e a modelo Bianca Dominguez. Jhonatas Augusto Cruz também foi envolvido no caso e precisou depor. Uma das teorias que ganhou força na época é a de que o funkeiro tentou pular para a varanda de outro apartamento após ter sido alertado que sua mulher, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, estava chegando no quarto. Ele teria se desesperado com medo de ser pego com Bianca. Durante a investigação, outras teorias sobre a morte do cantor surgiram e a modelo foi uma das testemunhas que contou mais de uma versão do que aconteceu no dia. Gugu contou que Valquíria já foi várias vezes ao Rio de Janeiro para solicitar uma nova investigação, pois quer esclarecer as dúvidas que ainda a assombram. “Se tiver alguma coisa, nós vamos saber. Se foi acidente, tranquilo, pelo menos vamos encostar a cabeça e dormir tranquilo”, disse o empresário. A mãe do cantor acrescentou que só está em busca da verdade: “Não estou culpando ninguém, só quero que simplesmente seja investigado o que realmente aconteceu”.