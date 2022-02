Ministério Público encerra inquérito policial sobre a morte de MC Kevin por falta de provas

Cantor de funk teria pulado de varanda por vontade própria, o que levou a cair do do quinto andar de hotel

Reprodução/Instagram/mckevin/24.05.2021 MC Kevin caiu por acidente indica o laudo da perícia da Polícia do Rio



O promotor Marcos Kac, da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca, encerrou o inquérito policial da morte do cantor Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin. O funkeiro caiu da sacada do quinto andar de um hotel na orla da Zona Oeste do Rio de Janeiro no dia 16 de maio de 2021. Para o Ministério Público do Rio de Janeiro, os depoimentos prestados na 16ª DP (Barra da Tijuca) e os laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) mostraram haver culpa exclusiva do cantor, que estava sob efeito de álcool e drogas quando caiu da suíte 502.

A Polícia Civil do Rio já havia pedido o arquivamento em novembro de 2021 por não encontrar “elementos que caracterizem crime”, sem brigas ou ações violentas, segundo nota. Os peritos indicaram que Kevin caiu acidentalmente do quarto 502 do hotel, sem indícios de que conflitos possam ter gerado algum crime no local. Kevin teria pulado após ser avisado por outros dois presentes no quarto, Victor Elias Fontenelle, o MC VK, e Jhonatas Augusto Cruz, que alguém estaria chegando, e poderia flagrá-lo traindo a esposa, a advogada Deolane Bezerra.