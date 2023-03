Maíra Cardi assume namoro com Primo Rico: ‘Queremos construir uma vida juntos’

Influenciadora rompeu definitivamente com Arthur Aguiar no início de janeiro; já Thiago Nigro anunciou o fim do seu casamento há um mês

Reprodução/Instagram/mairacardi Maíra Cardi falou que possui uma conexão muito forte com o novo namorado, Thiago Nigro



A influenciadora Maíra Cardi assumiu um novo relacionamento nesta quarta-feira, 1. A ex-BBB está namorando com o influenciador de finanças Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico. “Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início. Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba. Por isso, valorizamos a admiração como base sólida para o amor, sabendo que ela nos sustentará mesmo nos momentos difíceis”, escreveu Maíra nas redes sociais. Esse é o primeiro relacionamento que a coach assume desde o fim do seu polêmico casamento com o ator Arthur Aguiar. O casal, que rompeu definitivamente no início de janeiro, teve várias idas e vindas após a influenciadora expor na mídia que foi traída diversas vezes pelo campeão do “BBB 22”.

Já Thiago anunciou o fim do seu casamento com a influenciadora Camila Ferreira há um mês. Maíra comentou que embora ela e o novo namorado ainda estejam se conhecendo, eles estão “felizes e confiantes de que terão uma conexão verdadeira e duradoura”. “Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas. Acreditamos que cada um de nós deve buscar a própria felicidade e não a dos outros. E com essa convicção, queremos construir um relacionamento saudável e feliz, em que possamos crescer juntos, superando obstáculos e vivendo momentos incríveis. E é importante mencionar que todas as nossas decisões sempre tiveram Deus como prioridade, buscando fazer a Sua vontade em nossas vidas. Acreditamos que somente assim podemos encontrar o verdadeiro propósito e sentido para a nossa união, e construir um relacionamento que seja abençoado e guiado pela vontade divina”, concluiu a ex-BBB.