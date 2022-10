Arthur Aguiar defende Maíra Cardi após separação: ‘Nunca me proibiu de fazer nada’

Internautas começaram a especular se o cantor teria sido proibido de sair com os amigos enquanto se relacionava com a influenciadora

Reprodução/Instagram/arthuraguiar Arthur Aguiar e Maíra Cardi anunciaram a separação no dia 6 de outubro



O cantor e campeão do ‘BBB 22’ Arthur Aguiar defendeu a ex, a influenciadora Maíra Cardi, dos boatos de que ela o proibia de sair após ele aparecer em fotos com os ex-colegas de confinamento Eliezer e Rodrigo Mussi. “Acordei hoje e comecei a ler um monte de bobagem, um monte de especulação, um monte de criação de história. ‘Será que agora que o Arthur não está mais com a Maíra, ele está saindo, será que ela proibia? Será que ela não apoiava ele nas coisas?’ Gente, pelo amor de Deus, de onde vocês tiram tanta criatividade? É óbvio que ela nunca me proibiu de fazer nada, é óbvio que ela sempre me apoiou em tudo.” O cantor reforçou que sempre foi uma pessoa mais caseira, que não saía muito, mas que agora, por estar sozinho em casa, é ‘natural’ querer encontrar outras pessoas ‘para distrair a mente’. “É natural que quando a gente não está num relacionamento, a gente começa a querer encontrar outras pessoas, sair com amigos, falar sobre outras coisas, ocupar a mente com outras coisas, começa a trabalhar mais, até, para ocupar a cabeça. Pelo amor de Deus, parem de ficar inventando histórias, especulando, tentando entender, descobrir. Se vocês gostam de mim, parem de falar essas coisas, parem de ficar especulando, parem de ficar falando mal dela.”

Arthur seguiu o desabafo falando que ama muito Maíra e sempre vai amar, principalmente por ela ser a mãe de sua filha, Sophia, e pediu respeito aos dois. “Maíra é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de ser mãe da minha filha, uma pessoa que eu admiro pra caramba e eu sempre vou amar ela. Independente de estarmos juntos ou não, eu quero que ela seja feliz, sei que ela quer que eu seja feliz e eu não vou admitir que vocês fiquem falando mal dela, especulando situações que não são verdade. Chega, por favor, respeitem. É só isso que eu peço. Assim como eu tenho certeza que ela não quer que as pessoas falem mal de mim, que se falar ela vai me defender, eu também vou vir aqui e vou defendê-la. Tirem isso da cabeça de vocês. Maíra nunca me proibiu de fazer nada, não tem o menor cabimento”, finalizou.