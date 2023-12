Maíra Cardi e Primo Rico oficializam casamento e defendem comunhão total de bens

Casal já havia celebrado a união em agosto deste ano, também em cerimônia reservada

Reprodução / Instagram @thiago.nigro

A influenciadora Maíra Cardi se casou no civil com Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, na tarde da segunda-feira, 25. O casal optou pelo regime de comunhão total de bens, uma decisão que, segundo Nigro, foi difícil e carregada de julgamentos. Em publicação nas redes sociais, o também influenciador discorreu sobre a importância do casamento civil e questionou o regime de comunhão parcial de bens ou de separação total. “Se eu acredito no casamento, não estaria tomando uma decisão de negócios ao me preparar para um plano B em caso de problemas?”, questionou Nigro, que defendeu ainda que outros casais optem pela comunhão total de bens: “Se um tropeçar, há quem o segure. Nunca esqueça”, finalizou.

Em julho, Maíra Cardi já havia respondido críticas sobre o noivo, afirmando que é ele quem faz a gestão financeira do casal. Ela destacou que ele decide questões como carros e motoristas para garantir sua segurança, enquanto ela tem a palavra final sobre trabalhos publicitários e outros projetos. Como o site da Jovem Pan mostrou, Maíra e Thiago se casaram em cerimônia secreta em um hotel no interior de São Paulo em agosto deste ano. Fotos da celebração foram compartilhadas pela influenciadora, que disse ter preferido algo “sem holofotes”. Desta vez, a união no civil também parece ter sido sem grandes anúncios. Pelas fotos divulgadas por Nigro é possível ver Maíra usando um vestido vermelho em uma casa decorada para o Natal.