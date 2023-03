Maíra Cardi rebate piada sobre casamento surpresa: ‘Conheci um homem mais macho que eu’

Influenciadora já organizou duas cerimônias sem os noivos saberem, uma foi com Greto Guariz e a outra com Arthur Aguiar; ela afirmou que desta vez será diferente

Reprodução/Instagram/mairacardi Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram namoro no início de março



A influenciadora Maíra Cardi rebateu uma seguidora que fez uma piada em um post no qual ela se declarou ao atual namorado, o influenciador de finanças Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico. “O casamento surpresa vem”, comentou a seguidora. “Impossível, porque dessa vez eu posso ser a menina, ocupei meu lugar na relação, ele jamais aceitaria isso, conheci um homem mais macho que eu e agora eu posso ser a menina [do relacionamento]”, respondeu Maíra, que recentemente declarou que quer ser submissa ao atual namorado. Vale lembrar que a ex-BBB já organizou dois casamentos sem os noivos saberem. O primeiro a ser surpreendido foi Greto Guariz, em 2013, já o segundo casório surpresa aconteceu em 2017 com o ator Arthur Aguiar, com quem a influenciadora viveu um relacionamento polêmico e cercado de traições por parte do campeão do “BBB 22”.

Na longa declaração que fez a Thiago, Maíra contou que ela e o namorado decidiram que ficarão juntos pelo resto da vida nos primeiros dias de namoro. “Eu sei que parece ‘loucura’ para o que é comum, mas o que temos nunca foi comum. O Thiago tinha sonhos, e já tinha decidido vivê-los antes de tudo, porque quando você sabe o que quer, sabe que vai acontecer, seja mais cedo ou mais tarde, você confia nos planos de Deus para sua vida e solta! Eu também tinha meus sonhos separados dos dele, tinha meus medos e minhas certezas”, escreveu a ex-BBB no Instagram. “Sentamos para conversar e alinhar nossas metas e sonhos antes mesmo de dar o primeiro beijo, antes de tomar qualquer atitude e decisão, nunca foi um desejo inicial da carne, antes de tudo veio a alma, antes da escolha veio a decisão. Me lembro a frase dele para mim, enquanto ainda não tínhamos nada! A próxima mulher que eu me relacionar será a mãe dos meus filhos e minha esposa para o resto da vida, isso está certo eu já decidi. Nesse dia eu pensei ‘essa mulher serei eu’, pensei, mas guardei para mim.”