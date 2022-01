Luana Piovani revela se ela se arrepende de ter traído Rodrigo Santoro

Atores namoraram no final dos anos 90 e o relacionamento chegou ao fim após a artista ser flagrada aos beijos com um empresário no Carnaval

Reprodução/Instagram/luapio/04.01.2022 Luana Piovani falou que se sentiu culpada por muito tempo por ter traído Rodrigo Santoro



A atriz Luana Piovani trouxe à tona o caso de traição, que virou assunto no início dos anos 2000, quando ela namorava com o ator Rodrigo Santoro. Respondendo perguntas dos seguidores, a artista foi questionada se tinha se arrependido de ter traído o ex-namorado. “Me arrependo de ter sentido culpa e carregado por tanto tempo uma cruz imensa, pena que a maturidade leva tempo a chegar… eu, inocente, não sabia de nada”, respondeu a atriz. Luana e Rodrigo namoraram entre 1997 e 2000. O relacionamento chegou ao fim após a artista ser flagrada no Carnaval beijando o empresário Christiano Rangel.

Um seguidor comentou que deve ser difícil para ela sempre falar o que pensa, mas Luana discordou. “Não concordo, difícil deve ser carregar o peso de fingir quem não se é. Eu sou prática e absolutamente verdadeira, não gostou?? Come menos”, respondeu. Após a atriz comentar sobre a suposta ida do ex-marido, o surfista Pedro Scooby, ao “BBB 22” e dizer que Cíntia Dicker, sua atual namorada, é mais responsável do que ele, uma pessoa quis saber se ela de fato gosta de Cíntia e se rola um churrasquinho com toda a família reunida. “Rola não, mas gosto de cada coisa no seu devido lugar, até porque me falta paciência para as estrupíeis do Pedro, então acho bom cada um no seu quadrado”, afirmou.