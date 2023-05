Maisa anuncia retorno às telinhas após saída do SBT, e fãs comemoram: ‘Estou pronta’

Atriz e apresentadora revelou que gravou a segunda temporada de sua série na Netflix, ‘De Volta Aos 15’

Reprodução/Instagram/maisa Maisa revelou que gravou a segunda temporada de sua série na Netflix



A atriz e apresentadora Maisa anunciou que está de volta às telinhas. Nesta quarta-feira, 17, a artista usou as redes sociais para revelar que gravou a segunda temporada de sua série na Netflix: “De Volta Aos 15”. No trabalho, que estará disponível na plataforma de streaming a partir de 5 de julho, ela interpreta a personagem Anita. “Ah anitah_malukah2006 invadindo aqui pra dizer que: finalmente temos data de estreia da 2ª temporada de De Volta Aos 15! Já coloquem no calendário: DIA 5 DE JULHO é dia de maratonar. Vai ter muita nostalgia, crushes, tretas… VEM AÍ”, escreveu na legenda da publicação que compartilhou no Instagram. Esse é a primeira gravação que Maisa faz após sair do SBT, emissora onde ficou por 13 anos. Nos comentários, os fãs da atriz foram à loucura com a notícia. “Finalmente!”, comentou uma seguidora. “Senhor, eu estou pronta. Vou vestir um look lindo e me jogar”, disse outra. Até mesmo o ator João Guilherme celebrou: “Vamo”, escreveu.