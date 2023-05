Internada, Luciana Gimenez tem reação alérgica ao ser medicada

Gravações do ‘Superpop’ que aconteceriam nesta quarta-feira, 17, foram canceladas; apresentadora ainda não tem previsão de alta

Reprodução/Instagram/lucianagimenez Luciana Gimenez foi internada após sentir fortes dores na parte inferior das costas



A apresentadora Luciana Gimenez foi informada nesta quarta-feira, 17, que vai permanecer internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No início da tarde, a artista foi avaliada por um médico, que decidiu mantê-la no hospital “para investigações mais detalhadas sobre o motivo de suas dores” que começou a sentir na parte inferior das costas durante uma sessão de fotos que fez na terça-feira, 16. Em nota, a assessoria de Luciana informou à Jovem Pan que “ao ser medicada com antibióticos, na noite de ontem, a apresentadora teve uma reação alérgica, que agora encontra-se sob controle”. As gravações do “Superpop” que aconteceriam nesta quarta foram canceladas. Nas redes sociais, Luciana postou stories no Instagram confirmando que está no hospital e tranquilizou os fãs. “Sim, eu estou no hospital, daqui a pouco eu já vou melhorar. Ontem estava na academia, hoje estou no hospital. É assim, de oito a 80”, comentou a comunicadora, que em janeiro deste ano sofreu um grave acidente em Aspen, nos Estados Unidos, enquanto esquiava. “Na hora que eu tiver uma resposta, eu volto para contar para vocês, mas vai ficar tudo bem.”