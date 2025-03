Mansão da família Kardashian está à venda por mais de R$ 70 milhões; veja fotos

Com uma área total de 817 metros quadrados, o imóvel possui seis quartos, lareiras, uma fogueira, piscina e diversas outras comodidades

A famosa residência da família Kardashian foi colocada no mercado por um valor superior a R$ 77 milhões. A matriarca Kris Jenner foi quem revelou a decisão de vender a propriedade, expressando sua empolgação em ver a casa iniciar um novo capítulo com os futuros donos. Em entrevista ao The New York Times, ela compartilhou: “Tive muitas memórias inesquecíveis nesta incrível casa com minha família”.

Este imóvel se tornou um ícone na televisão, sendo o cenário do reality show Keeping Up with the Kardashians, que permitiu aos telespectadores acompanhar a rotina de figuras como Kris, Kendall, Kylie, Kim, Khloé e Kourtney, além de outros membros do círculo familiar. Com uma área total de 817 metros quadrados, a mansão possui seis quartos, lareiras, uma fogueira, piscina e diversas outras comodidades.

Situada em Hidden Hills, Los Angeles, a propriedade está sendo oferecida por US$ 13,5 milhões, o que equivale a mais de R$ 77,8 milhões na cotação atual.

