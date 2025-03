Karla Sofía Gascón desabafa sobre cancelamento: ‘Acusações absurdas’

Durante entrevista ao The Hollywood Reporter, atriz explicou que suas declarações passadas foram impulsionadas por medo e falta de conhecimento

Etienne Laurent / AFP A atriz compartilhou que essa situação a levou a momentos de reflexão profunda



Karla Sofía Gascón se manifestou sobre o recente cancelamento que sofreu nas redes sociais, em decorrência de declarações antigas que foram reavaliadas. Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, a atriz, conhecida por seu papel em “Emilia Pérez”, expressou seu descontentamento com os ataques que recebeu, sendo acusada de xenofobia, racismo e islamofobia.

Durante a conversa, Gascón pediu desculpas a todos que se sentiram ofendidos por suas palavras e explicou que suas declarações passadas foram impulsionadas por medo e falta de conhecimento: “Várias contas falsas foram criadas em meu nome para aumentar a dor e a confusão. Acusações absurdas e até delirantes foram lançadas contra mim, o que feriu profundamente meu espírito. As coisas escalaram a um ponto, e de forma tão rápida, que eu não consegui nem respirar”.

Ela também mencionou que surgiram várias contas falsas em seu nome, o que intensificou a confusão e a dor em relação às acusações. A atriz compartilhou que essa situação a levou a momentos de reflexão profunda, considerando como pessoas com menos recursos emocionais poderiam ter enfrentado a mesma crise.

Com o fim da temporada de premiações, Gascón notou que “a tempestade está se acalmando” e reconheceu que o ódio não deve ser respondido com mais ódio. “Aprendi que o ódio, como o fogo, não pode ser apagado com mais ódio. Ofensas não podem ser apagadas com mais ofensas, e erros não podem limpar outros erros, especialmente quando mentiras e falsidade proliferam por toda parte e quando tudo o que me mandam de volta é pura raiva, bullying, ataques, desprezo e até ameaças de morte”.

Gascón ressaltou a necessidade de corrigir seus erros do passado e se comprometeu a não se deixar levar pela escuridão. Ela deseja usar sua experiência para ajudar aqueles que ainda enfrentam dificuldades, enfatizando a importância de aprender com os erros e promover a empatia.

