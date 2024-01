Mansão de ex-presidente da Playboy está à venda por R$ 96 milhões

Sala de estar é conectada à sala de jantar, todas as áreas de estar possuem paredes de vidro e há uma piscina com borda infinita na parte externa da casa

Divulgação/CMS Casa de Randy Nicolau conta com seis quartos e oito banheiros



A mansão do ex-presidente da Playboy Entertainment, Randy Nicolau, foi colocada à venda por um valor de US$ 19,95 milhões, o equivalente a R$ 96,8 milhões na cotação atual. Localizada na comunidade de Hidden Harbour, em Siesta Key, uma ilha barreira na costa de Sarasota, na Flórida, nos Estados Unidos, a casa conta com seis quartos e oito banheiros. No entanto, ainda está em obras, com previsão de conclusão para junho. Projetada pelo escritório de arquitetura DSDG, a mansão apresenta um design moderno e sofisticado. A sala de estar é conectada à sala de jantar, e todas as áreas de estar possuem paredes de vidro, proporcionando uma vista panorâmica do ambiente externo. No segundo andar, há um salão de jogos, enquanto a suíte principal conta com uma varanda privada, um espaçoso closet e uma banheira. Além disso, os outros cinco quartos também possuem banheiros privativos.

Na área externa, os moradores poderão desfrutar de uma piscina com borda infinita, perfeita para momentos de relaxamento, além de equipamentos de pesca para os amantes do esporte. O amplo deck conta com um bar molhado, um spa e uma fogueira, proporcionando um espaço ideal para entretenimento e convívio social. A mansão de Randy Nicolau é uma verdadeira obra-prima da arquitetura contemporânea, que une luxo, conforto e sofisticação em um único lugar. Com uma localização privilegiada e uma estrutura impecável, o imóvel promete ser o refúgio perfeito para quem busca viver com estilo e elegância.