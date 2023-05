Manu Gavassi revela motivo de ter aceitado participar do BBB: ‘Me assustava em tantos níveis’

Cantora relembrou quando foi procurada pela produção do programa e comentou que recusou o pedido de primeira

A cantora Manu Gavassi revelou nesta terça-feira, 2, o motivo de ter aceitado participar da 20ª edição do Big Brother Brasil. Durante entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, no YouTube, a artista relembrou quando foi procurada pela produção do programa. Ela recusou o pedido de primeira. “Eu falei: ‘Não’. Me assustava em tantos níveis, que eu falei: ‘Obrigada, mas não’. Eu desliguei o telefone e senti um incomodo que eu nunca tinha sentido por falar ‘não’. Quando você fala ‘não’ por proteção, você acaba perdendo oportunidades que são maravilhosas, e aquele ‘não’ me incomodou muito”, comentou. Manu Gavassi disse que pouco tempo depois percebeu que tomou a decisão errada. “Eu liguei para ele. Falei: ‘Oi, lembra daquele ‘não’ que eu te dei? Eu estava muito louca. E se eu dissesse ‘sim’?’. Aí ele: ‘Se você disser ‘sim’, a gente vai começar uma conversar’. Ninguém me ligou, muitos meses se passaram. Uns dois. E, em dezembro, finalmente me ligaram”, contou. A cantora ainda disse que teve medo de não superar as próprias barreiras pessoais. “Lembro de ser apavorante. Quando eu saí, eu pensei: ‘Eu nunca posso esquecer que foi apavorante’. É muito legal ver tudo que deu certo, as partes divertidas, mas é apavorante. Conhecer alguém é muito difícil para mim. Não é que eu não seja sociável, eu sei ser, mas eu tenho um tempo que é só meu, e não é um tempo que seja bom para um programa de TV”, completou.