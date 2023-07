Mara Maravilha fala sobre a orientação sexual do marido: ‘Qual o problema?’

Cantora também abriu sua intimidade e falou que Gabriel Torres é ‘interesseiro e chantagista’ quando quer sexo

Reprodução/Instagram/gabrieltorresoficial_ Mara Maravilha e Gabriel Torres estão juntos há nove anos e possuem um filho



A cantora Mara Maravilha rebateu ao lado do marido, o ator Gabriel Torres, as frequentes críticas que o casal recebe. Desde que assumiram um relacionamento, os artistas são alvo de comentários maldosos, isso porque muitas pessoas chamam Gabriel, de 33 anos, de interesseiro por se relacionar com a cantora, de 56. “Quando eu conheci ela através de um amigo, não tinha dimensão da fama, hoje eu tenho. O interesse que aconteceu foi realmente entre homem e mulher. Acredito que, depois de nove anos que estamos juntos, já estava escrito que a gente tinha que se conhecer”, contou Gabriel ao “Fofocalizando”, do SBT. A orientação sexual do marido de Mara também é corriqueiramente especulada pelos seguidores. Segundo Gabriel, tentam forçar algo que ele não é. “Falavam [muito] com relação à minha opção sexual, que eu sempre tive bem clara na minha vida. Eu respeito muito a opção sexual de cada um.”

Mara entrou no assunto e declarou: “Se ele fosse gay e se eu aceitasse, em um mundo tão liberal, qual [seria] o problema? Não tem gente que tem [um relacionamento assim]? Não é o nosso caso”. A cantora também abriu sua intimidade com o marido e falou que, diferente do parceiro, ela não quer ter relações sexuais todos os dias. “Ele é interesseiro e chantagista como todo homem quando quer, você está me entendendo, aquilo. É quase um dia sim e o outro também. Por isso que às vezes eu brinco: ‘Amor, vou te dar um vale night. Pega, mas não se apega’. Ele [não] usa nada”, afirmou a cantora. “Poderia dizer que ele é tarado. É verdade! Só que eu tenho 56 anos, já tenho a menopausa, faço tratamento, meu fogo é diferente.” Gabriel brincou dizendo que a esposa é como um fogão a lenha: “Quando acende a brasa, pega fogo mesmo”.