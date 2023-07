Rompida com Xuxa, Mara Maravilha apoia Marlene Mattos nas redes sociais

Na gravação de um podcast, a apresentadora disse que ama a ‘Rainha dos Baixinhos’, mas ‘ela está fora da casinha!’, e confessa estar ‘invocada’ e com ‘ranço’ da mãe de Sasha

Reprodução/Jovem Pan Mara Maravilha apoiou Marlene Mattos em um comentário nas redes sociais



Em meio a confusão pública entre Xuxa Meneghel e Marlene Mattos, que tiveram um polêmico reencontro para o documentário da “Rainha dos Baixinhos”, a apresentadora Mara Maravilha deu um sinal de apoio à empresária. “Tu é Marlene Mattos! Sempre foi e sempre será”, comentou a ex-funcionária do SBT em um vídeo publicado por Marlene no Instagram. O texto foi seguido por corações. Esse apoio não pegou os fãs de surpresa, pois, há dois anos, durante participação no podcast “Papagaio Falante”, Mara disse que ama Xuxa, mas “ela está fora da casinha!”, e afirmou que se sente “invocada” e com “ranço” da mãe de Sasha. “Ela vai para o mesmo buraco que eu vou, agora vamos ver depois do buraco para onde a gente vai subir. Eu tenho muita história com a Xuxa, inclusive, eu aceitei participar do documentário dela, não me neguei”, contou a ex-apresentadora do programa “Show Maravilha”. “Eu não guardo mágoa, pois sei que ela tem um coração tão grande quanto o meu e vai superar. Mas o meu momento agora é de ranço“, conclui.