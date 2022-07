Marcelo Falcão comete gafe ao projetar decisão da Copa do Brasil: ‘Flamengo Futebol Clube’ 

O ex-vocalista da banda O Rappa entrou nos assuntos mais comentados do Twitter após errar o nome do clube carioca

Reprodução/Instagram/marcelo_falcao/29.04.2021 Marcelo Falcão é ex-vocalista da banda O Rappa



Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda “O Rappa”, entrou nos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quinta-feira, 7, ao cometer uma gafe relacionada ao mundo do futebol. Torcedor do Flamengo, o cantor ficou entusiasmado com a goleada sobre o Tolima e fez uma projeção para o confronto decisivo diante do Atlético-MG, marcado para a próxima quarta-feira, 13, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O músico, no entanto, errou o nome do próprio time e acabou viralizando nas redes sociais. “Vem, Atlético-MG. Nesse pique de Flamengo Futebol Clube”, escreveu Falcão, esquecendo que a agremiação foi batizada de Clube de Regatas do Flamengo.

Imediatamente, diversos torcedores rivais do Rubro-Negro passaram a brincar com a gafe de Marcelo Falcão. “Os torcedores de 2019 estão tirando a camisa do armário agora”, disse um internauta, lembrando do ótimo momento vivido pelo Flamengo na época em que o time era comandado por Jorge Jesus. “90% da torcida dos caras é idiota nesse nível”, cutucou outro. “Depois não pode falar que a torcida do Flamengo é ‘modinha’, declarou um terceiro. “Torcida do Flamengo é isso aí. Os caras não sabem nem o nome do próprio time”, completou.

Vem Atlético MG🔥🔥🔥

Nesse pique de Flamengo futebol clube pode vir❤️🖤 — Marcelo Falcão (@marcelofalcao) July 7, 2022

Independente da gafe, o Flamengo conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores com a goleada sobre o Tolima e, desta forma, irá enfrentar o Corinthians – o jogo de ida acontecerá em São Paulo, enquanto a volta acontecerá no Rio de Janeiro. As datas ainda não foram marcadas pela Conmebol, mas as partidas devem ser disputadas nas primeiras semanas de agosto. Já na Copa do Brasil, o time de Dorival Júnior precisa vencer o Atlético-MG por dois gols ou mais de diferença, no Maracanã, para avançar no tempo regulamentar. A vitória pelo placar simples leva a disputa para as penalidades, enquanto qualquer outro resultado dá a vaga ao Galo.