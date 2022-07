Pedro faz quatro e Flamengo goleia Tolima por 7 a 1 na Libertadores

Nas quartas de final, o rubro-negro vai enfrentar o Corinthians no ‘clássico das multidões’

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro foi o nome do Flamengo na goleada contra o Tolima



O Flamengo não teve dificuldades para garantir sua vaga às quartas de final da Copa Libertadores da América. A equipe carioca venceu a ida por 1 a 0 e, nesta quarta-feira no Maracanã, aplicou a goleada de 7 a 1 no Tolima. O atacante Pedro foi o destaque com quatro gols. O primeiro, inclusive, foi dele. Logo aos cinco minutos de jogo batendo cruzado. Ainda no primeiro tempo, Quiñones fez gol contra aos 20 minutos e ampliou a vantagem rubro-negra. Depois do intervalo, Pedro voltou a marcar logo aos dois minutos. Aos 11, Gabigol deixou o dele. Quiñones se redimiu e marcou gol para o Tolima, decretando o placar em 4 a 1. Mas somente quatro minutos depois, Pedro fez o hat-trick. Aos 28 minutos, Matheus França fez mais um e Pedro fechou a conta em 7 aos 34 minutos. Nas quartas de final, o adversário será o Corinthians. Ainda não há data para a próxima fase.