Márcia Sensitiva fala que neto autista é ‘karma de mãe’ e gera revolta nas redes sociais

A repercussão negativa na internet foi imediata; Claudia Zirbes, psicopedagoga argumentou que esse tipo de discurso reforça a ideia de culpa materna, o que pode ser prejudicial para as famílias que lidam com o autismo

Márcia Sensitiva enfrentou uma onda de críticas após suas declarações polêmicas em uma entrevista no podcast MaterniDelas. Durante a conversa, ela afirmou que seu neto, que é autista, representa o “karma da mãe”, sugerindo que a condição do menino estaria mais ligada à mãe do que à própria família. Essa afirmação gerou indignação entre ouvintes e especialistas. A influenciadora Carolina Valomim, que é autista, não hesitou em criticar as apresentadoras do podcast, chamando-as de ignorantes. Valomim destacou que as falas de Márcia perpetuam estigmas e desinformação sobre o autismo, além de desconsiderar a complexidade da condição.

A repercussão negativa nas redes sociais foi imediata, com muitos usuários expressando sua desaprovação. Claudia Zirbes, psicopedagoga, também se manifestou sobre o assunto, ressaltando que as declarações de Márcia são capacitistas. Zirbes argumentou que esse tipo de discurso reforça a ideia de culpa materna, o que pode ser prejudicial para as famílias que lidam com o autismo. A especialista enfatizou a importância de abordar o tema com sensibilidade e respeito.

