Sabrina Boing Boing faz ensaio nu à beira-mar: ‘Vou fingir costume’

Sabrina Boing Boing compartilha ensaio nu à beira-mar, expressando alegria e recebendo apoio dos fãs nas redes sociais.

Reprodução/Instagram/@sabrinaboingboingoficial Sabrina Boing Boing compartilha foto de ensaio sensual



Sabrina Boing Boing, aos 39 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um ensaio nu realizado à beira-mar nesta terça-feira (17). A DJ publicou um vídeo onde aparece em poses sensuais na praia, utilizando apenas adesivos estratégicos para cobrir os mamilos e as partes íntimas. A ousadia das imagens chamou a atenção e gerou uma série de reações entre os fãs. Em sua postagem, Sabrina expressou a alegria que sentiu ao realizar o ensaio, afirmando que se tratava de um sonho concretizado. “Meu sorriso diz tudo”, declarou a artista, transmitindo sua satisfação com o resultado do trabalho. A interação com seus seguidores foi intensa, com muitos elogiando sua beleza e a estética das fotos. O fotógrafo Davi Borges foi o responsável pelas imagens, e Sabrina não hesitou em reconhecer sua contribuição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Almeida (@sabrinaboingboingoficial)

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA