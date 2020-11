Márcio Garcia pede orações para o pai internado: ‘Fiz pouco caso da Covid’

Carlos Alberto, pai do apresentador, está entubado na UTI e seu estado é grave; diversos famosos deixaram mensagens de apoio ao artista

Reprodução/Instagram/oficialmarciogarcia Márcio Garcia disse que o pai está em estado grave com Covid-19



O apresentador Márcio Garcia postou um vídeo na última segunda-feira, 17, em seu Instagram pedindo orações para o seu pai, Carlos Alberto Tavares Machado, que está entubado na UTI com Covid-19 em Minas Gerais. “Não é fácil para um homem da idade dele passar por isso, muito menos para a família ter que conviver com isso. Confesso que muitas fezes fiz pouco caso da Covid, achava que não era tão grave, sempre tomei meus cuidados, mas nunca levei tão a sério essa doença e acho que muita gente passa por isso até ter um caso muito próximo como eu estou tendo agora com meu pai”, desabafou o artista. “Estou pedindo humildemente uma corrente de orações em nome dele. Só estou fazendo isso porque realmente a gente não tem mais o que fazer, estamos contando com a equipe médica.”

Diversos artistas comentaram a publicação do apresentador do “Tamanho Família”. “Sim é gravíssimo e nos resta alertar as pessoas e rezar. O irmão da minha nora está em Curitiba na UTI, o pai internado, a mãe, a cunhada e os sobrinhos todos com a Covid, estamos fazendo uma corrente de orações, todos os dias, e vamos incluir seu pai querido, Deus no comando, mas todos temos que fazer a nossa parte, orando”, escreveu a atriz Elizabeth Savala. “Toda a energia positiva daqui, irmão!”, postou o ator Rodrigo Lombardi. “Vai dar tudo certo, irmão. Vamos orar”, comentou o cantor Belutti. “Em oração”, disse a cantora Elba Ramalho.