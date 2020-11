Sikêra Jr. ironiza processo em que Xuxa pede sua demissão da RedeTV!

Apresentadora pede na ação a cassação do título de jornalista, a demissão do apresentador e também uma indenização de R$ 500 mil

Reprodução/Instagram/xuxamenegheloficial/sikerajr Xuxa trava briga na Justiça contra Sikêra Jr.



O apresentador Sikêra Jr. usou as redes sociais para comentar a notícia de que a apresentadora Xuxa Meneghel abriu um processo contra ele pedindo a cassação do seu título de jornalista e também a sua demissão da RedeTV!, emissora na qual apresenta o “Alerta Nacional”, além de uma indenização de R$ 500 mil, valor que ela visa doar para instituições de caridade. O desentendimento entre o jornalista e a rainha dos baixinhos começou após ele chamar a artista de pedófila e de acusá-la de fazer apologia às drogas. “Vai me mandar sair do Brasil também?”, postou o jornalista na legenda de uma publicação que mostra um print da notícia sobre o processo, reproduzida em uma página de fofoca do Instagram.

A ação foi protocolada no final de outubro e Xuxa teria pedido por meio dos seus advogados urgência no caso, pois, segundo ela, o apresentador apresenta riscos à sociedade por fazer diariamente em rede nacional comentários preconceituosos, principalmente de teor homofóbico. Ela ainda o acusou de incitar a zoofilia e, vale ressaltar que, em outubro, a apresentadora postou uma série de vídeos com diversos famosos dizendo que zoofilia é crime, isso sem citar o nome de Sikêra Jr. As informações do processo foram divulgadas pelo Notícias da TV. A Jovem Pan tentou entrar em contato com assessoria de imprensa da RedeTV!, mas não obteve retorno.