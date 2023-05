Márcio Poncio anuncia fim do casamento de 30 anos com Simone Poncio: ‘Não nos julguem’

Pai de Saulo Poncio disse que está há quase dois anos separado da parceira e que eles vivem em casas separadas

Reprodução/Instagram/simoneponcioficial Márcio Poncio disse que já está há quase dois anos separado de Simone Poncio



O pastor Márcio Poncio confirmou nesta segunda-feira, 29, que seu casamento com Simone Poncio chegou ao fim. Os pais dos influenciadores Sarah e Saulo Poncio ficaram juntos por mais de três décadas. “Venho esclarecer a todos que há quase dois anos me encontro separado da então minha companheira de mais de 30 anos, Simone Poncio. Não tenho como resumir por aqui tudo o que vivemos em todos esses anos, a felicidade, o amor, a alegria e também sofrimentos, lutas e dores. Acredito que o somatório de tudo o que passamos, ao menos até o momento, não nos permitiu estar mais juntos como um casal”, declarou Márcio nos stories do Instagram. O casal chegou a anunciar um rompimento em 2021, mas um ano depois afirmaram que haviam reatado. O ex-sogro da youtuber Gabi Brandt deu a entender que sua separação definitiva de Simone foi amigável. “Hoje vivemos como bons amigos em casas separadas, buscando preservar a parte boa e sadia que foi deixada em nossas mãos. Família, fé, projetos sociais, negócios e o bem estar de todos. Por favor, não nos julguem mal. Deus sabe de todas as coisas, faz e fará sempre o melhor”, concluiu.