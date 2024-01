Marcos Mion fica ‘fortão’ para interpretar personagem em filme e mostra resultado em rede social; confira

Apresentador vai interpretar o personagem Max Machadada no filme ‘MMA – Meu Melhor Amigo’, que tem roteiro assinado por ele em parceria com Paulo Cursino

Reprodução/Instagram/@marcosmion Marcos Mion contou que passou Natal e Ano Novo seguindo uma dieta rigorosa, baseada em frango e legumes



O apresentador Marcos Mion surpreendeu seus seguidores ao compartilhar quatro fotos sem camisa em suas redes sociais. Ele revelou que está se preparando intensamente para interpretar o personagem Max Machadada no filme “MMA – Meu Melhor Amigo”. Mion contou que passou as festas de Natal e Ano Novo seguindo uma dieta rigorosa, baseada em frango e legumes. Em seu post, o apresentador deixou claro que não estava buscando elogios, mas, sim, mostrando o resultado de seu esforço para dar vida ao personagem. Ele escreveu: “É para mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, ao personagem da minha vida, meu Rocky Balboa, o Max Machadada”.

Mion revelou que a preparação intensa para o filme durou 70 dias, mas ressaltou que já treina como um profissional há mais de dez anos. Ele explicou que seus músculos não foram conquistados em apenas 70 dias, mas ao longo de uma década como fisiculturista. “MMA – Meu Melhor Amigo” tem previsão de lançamento para 2024 e conta a história de Max, um lutador que descobre ser pai de uma criança autista de oito anos enquanto se prepara para uma importante luta. O roteiro, escrito por Mion em parceria com Paulo Cursino, é inspirado em seu filho Romeu. A direção do longa será de José Alvarenga Jr., conhecido por filmes como “A Princesa Xuxa e os Trapalhões”, “Os Normais” e “Cilada.com”.