Romeo, filho de Marcos Mion, celebra seus 18 anos no Caldeirão e emociona a todos com dança

Marcos Mion não conteve a emoção ao assistir Romeo dançando neste sábado (23)

Reprodução / Instagram @marcosmion Romeo ao lado do pai Marcos Mion durante o programa Caldeirão



Marcos Mion celebrou os 18 anos do seu filho Romeo durante o programa Caldeirão que foi ao ar neste sábado, 23, ao lado de sua esposa Suzana Gullo. Os pais não esconderam a emoção ao assistirem o filho dançar a música Jailhouse Rock, de Elvis Presley. Romeo, que é diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), dançou ao lado de sua professora, Mariana Pires. Mion afirmou que já era um desejo de Romeo se apresentar no programa. “Superando toda e qualquer dificuldade que isso poderia representar, ele encheu o peito de coragem e falou pra mim: ‘Já imaginou, papai, se eu me apresentasse?’. Após arrancar aplausos da plateia, Romeo agradeceu aos presentes: “Que a nossa vida seja uma boa vida e que a gente respeite os autistas”.