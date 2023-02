Marcos Mion participa do Jogo das Estrelas da NBA e diverte a web

Apresentador fez entrada triunfal, errou arremesso e roubou bola de rapper

Reprodução/ instagram @nbabrasil Mion é apaixonado pelo esporte e tem até quadra nos fundos da sua casa



O apresentador Marcos Mion representou o Brasil no ‘Jogo das Estrelas’ da NBA, nesta sexta-feira, 17, no fim de semana do All-Star Game da principal liga de basquete do mundo. Mion é muito fã do esporte, tem uma quadra em casa e sempre aparece com sua coleção de tênis da modalidade. Ele foi convidado pela Liga e jogou no time de Ryan Smith ao lado de diversas personalidades. Sua participação foi o auge entre os fãs do basquete nas redes sociais. Os momentos mais comentados foram sua entrada em quadra, um arremesso livre que ele errou e uma roubada de bola que Mion protagonizou no rapper 21 Savage (assista abaixo). Além de Mion, já participaram do evento os ex-jogadores Anderson Varejão, em 2022, e Oscar Schmidt, em 2013.