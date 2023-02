Anitta leva cantada de músico baiano em trio elétrico: ‘Vai deixar botar meu boneco?’

Clima esquentou entre a artista e o cantor Oh Polêmico nesta sexta-feira, em Salvador

MAX HAACK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Anitta apresentou seu bloco no circuito Barra Ondina, em Salvador



O Carnaval começou com tudo para Anitta. A cantora se apresentou nessa sexta-feira, 17, com o Bloco da Anitta em Salvador e foi ‘cantada’ em cima do trio elétrico. Depois de performar ao lado do músico ‘Oh Polêmico’, também conhecido como Poli, o hit dele ‘Deixa Eu Botar Meu Boneco’, o artista perguntou “Vai deixar botar meu boneco?”. Anitta respondeu na hora “Eu falo o que você quiser”. Poli pareceu surpreso com a resposta e perguntou que horas o trio terminaria. Depois dos gritos do público, o cantor emendou “Então hoje vou botar meu boneco”, fazendo referência à música. Os dois pareceram bem entrosados e agradeceram um ao outro pela apresentação. Antes do trio, a cantora revelou que não quer se envolver em romance. “Não estou vivendo nada. Estou em uma missão eterna, só trabalhando, não tive tempo e nem vontade. Estou em um momento mais zen”, disse.