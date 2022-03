Marcos Oliveira, o Beiçola, faz vaquinha virtual para conseguir se sustentar após cirurgia

Ator contou que está sem trabalhar e não sabe como vai se manter após realizar um procedimento cirúrgico; a meta dele é arrecadar R$ 50 mil, mas ainda está longe desse valor

Reprodução/Globo/18.05.2021 Marcos Oliveira interpretou Beiçola em 'A Grande Família'



O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola de “A Grande Família”, decidiu fazer uma vaquinha virtual buscando arrecadar dinheiro para conseguir se sustentar por um tempo. Nas redes sociais, ele explicou que tomou essa atitude, pois vai realizar uma cirurgia “para corrigir uma fístula” que possui há anos e está o impedindo de trabalhar. “A cirurgia ainda não tem previsão de acontecer; aguardo o SISREG [Sistema Nacional de Regulação] do Rio de Janeiro liberar. Enquanto isso, uso uma bolsa de colostomia e uma sonda urinária que, além do incômodo, não permitem que eu trabalhe ou faço muitos movimentos. Quero e preciso trabalhar, mas até conseguir voltar e conseguir novos trabalhos, terei que custear toda minha vida, pagar minhas contas e tudo isso sem ter qualquer renda”, declarou o ator em um post no Facebook.

O intérprete de Beiçola lamentou o fato de estar pedindo dinheiro aos fãs, mas disse não viu outra saída. “Não gostaria de chegar a este ponto, tenho muitos amigos que ainda me ajudam, mas a situação do país e da cultura não está nada favorável. Preciso pagar as contas enquanto não posso trabalhar e oferecer minha arte para o público que sempre gostou do meu trabalho. Idoso neste país não tem sossego”, concluiu o ator, de 65 anos. Na vaquinha virtual, Marcos colocou como meta arrecadar R$ 50 mil, mas até a publicação deste texto, ele conseguiu apenas R$ 1.925 de 40 apoiadores. Essa não é a primeira vez que o artista expõe que está passando por problemas financeiros. Durante a pandemia, ele comentou em um podcast que estava sobrevivendo com a ajuda de um amigo e também de um fã, que estavam comprando comida para ele e dando dinheiro para algumas contas. O último trabalho do ator na TV aberta foi em “Deus Salve o Rei” (2018). Depois disso, ele participou de alguns programas humorísticos do Multishow, mas explicou que recebia por obra e não tinha contrato fixo.