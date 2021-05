Marcos Oliveira, o Beiçola de ‘A Grande Família’, diz que recebe ajuda para comprar comida

Com dificuldade de arrumar trabalho, ator tem o apoio de um amigo e de um fã que organiza vaquinhas

Reprodução/Globo/18.05.2021 Marcos Oliveira foi o intérprete do personagem Beiçola em 'A Grande Família'



O ator Marcos Oliveira, que ficou conhecido por interpretar o personagem Beiçola no seriado “A Grande Família”, vem enfrentando problemas financeiros. O artista contou que é sozinho e, com a escassez de trabalhos, ele acaba recebendo ajuda de um amigo e também de um fã. “Eu sou só, não tenho família. Tenho um grande amigo que está na Europa e, de vez em quando, me ajuda a sobreviver comprando alguma coisa para eu comer. Tem um cara também do interior de São Paulo, acho que de Botucatu, que é meu fã e faz uma vaquinha para depositar um dinheiro para eu pagar umas contas e comer alguma coisa”, contou o artista durante participação no podcast “Só 1 Minutinho”. Na TV aberta, o último trabalho do ator foi na novela “Deus Salve o Rei” (2018), da Globo, na qual contracenou com a atriz Tatá Werneck. Marcos contou que nesse período fez uma amizade com a artista e ela o indicou para participar de programas humorísticos no Multishow. No entanto, o ator não faz parte do elenco fixo da emissora e explicou que é pago por obra e que seus contratos costumam ter duração de quatro meses. Marcos passou anos como um artista contratado da Globo, mas ele sabia que a “A Grande Família” era uma atração que em algum momento chegaria ao fim. “Dois anos antes, eles já cantaram que o programa tinha prazo de validade”, falou o intérprete de Beiçola, que tem como companhia seus três cachorros, sendo que um deles foi um presente de Tatá Werneck.