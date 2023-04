Mari Palma rebate críticas por postar foto de biquíni: ‘Me deixem em paz’

Jornalista falou que uma selfie nas redes sociais não anula sua credibilidade e nem a sua competência

Reprodução/CNN Mari Palma foi alvo de críticas após publicar uma foto em está de biquíni



A jornalista Mari Palma fez um desabafo após receber críticas por postar nas redes sociais uma foto em aparece de biquíni. Nos stories do Instagram, a apresentadora da CNN Brasil declarou: “Quero reclamar! Postei a última foto no feed, uma foto de biquíni, em um domingo de piscina na minha casa e o que tem de gente me enchendo o saco nos comentários. Ai, gente, para de ser chato”. Mari acrescentou que uma selfie no espelho não a torna menos profissional. “Uma foto de biquíni não anula a credibilidade, competência, nem nenhum outro valor meu. Vão procurar o que fazer e me deixem em paz, obrigada.” A jornalista não aparece de corpo inteiro na foto e o celular está na frente do seu rosto.

Na legenda da selfie, ela escreveu: “Espelho, espelho meu… existe alguém mais apaixonada por um domingo na piscina do que eu?”. “Vai sensualizar no Insta agora?”, disparou uma pessoa nos comentários. “Você tinha um diferencial… ser linda e não precisar ficar vendendo a imagem do corpo nu! Por que descambou? Se valoriza menina! Você não tem necessidade disso”, escreveu outra. “Daqui a pouco tem um OnlyFans por aí…”, acrescentou mais um. Mari também recebeu apoio de algumas seguidoras. “O pior é ver que o machismo vem de mulheres, sério isso mesmo, galera? Abram a mente de vocês, evoluam”, disse uma. “Quanto comentário machista! Desnecessário! Isso não diminuiu a competência dela! Parabéns, gata! Seja feliz”, declarou outra.