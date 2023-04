Solteiro, Cauã Reymond comenta post de Grazi Massafera e empolga fãs: ‘Voltem’

Ator se separou recentemente de Mariana Goldfarb, com quem viveu um relacionamento de sete anos

Reprodução/Instagram/cauareymond/massafera Cauã Reymond e Grazi Massafera já foram casados e possuem uma filha juntos



O ator Cauã Reymond animou os fãs ao deixar um simples comentário em um post da ex-mulher, a atriz Grazi Massafera. Na publicação, a artista aparece fazendo uma publicidade de um protetor solar e o artista, que estará na próxima novela das 21h da Globo, “Terra e Paixão”, deixou emojis de palmas nos comentários. A reação de Cauã não passou despercebida e foi comentada por seguidores. “Voltem, o Brasil shippa muito vocês”, escreveu uma pessoa. “Ultimamente ele tem curtido muito os posts da Grazi”, observou outra. “Será que vem aí? Casal de milhões”, acrescentou mais uma. O casamento de Cauã com a atriz chegou ao fim em 2013 após rumores de que o artista teria se envolvido com a atriz Isis Valverde. O ex-casal continuou mantendo uma boa relação, pois possuem uma filha juntos, Sofia. Cauã se casou novamente, desta vez com a nutricionista Mariana Goldfarb. Eles ficaram juntos por sete anos, mas na última quarta-feira, 19, a ex-mulher do ator anunciou o fim do casamento. “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento”, comentou na ocasião.