Maria Lina reage à fala de Whindersson Nunes sobre reatar namoro

Humorista e empresária terminaram o relacionamento há quatro anos; ‘Somos amigos’

Reprodução/Instagram

Maria Lina Deggan, que foi noiva do humorista Whindersson Nunes, se manifestou sobre o desejo dele de reatar o relacionamento. Em uma recente entrevista, Whindersson revelou que gostaria de voltar a ficar com Maria, mas ela deixou claro que não tem interesse em retomar a relação.

A ex-noiva esclareceu que a declaração do humorista foi uma maneira leve de mostrar que eles mantêm uma boa amizade. “Uma coisa que todo mundo já sabe, que a gente tem uma boa relação, que ele me respeita muito, que eu o respeito muito e a gente se dá muito bem. Somos amigos. Ele só falou do jeito, obviamente, ele é humorista, essa característica aqui é intrínseca a ele”, disse nos Stories.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, Maria está satisfeita com sua carreira e afirmou que ambos seguirão em direções diferentes, sempre desejando o melhor um para o outro. “Eu admiro muito ele, eu quero muito que ele seja muito feliz, tenho certeza que ele também quer isso de mim, eu seguindo um caminho, ele seguindo outro. A gente se respeita muito e deseja só o melhor um para o outro, e assim sempre será, do que depender de mim, com certeza, e do que depender dele também, tenho certeza que sim”.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA