Mariana Rios sobre aborto espontâneo: ‘Tinha voado até o céu e despenquei’

Cantora falou sobre processo da dor e como dividir sua história fez outras mulheres compartilharem as suas

Reprodução/Instagram Mariana Rios é noiva de Lucas Kalil e contou sobre como o casal está passando por momento difícil



A atriz Mariana Rios disse nesta quarta-feira (22) que quando soube que tinha sofrido um aborto espontâneo sentiu que “tinha voado até o céu e despenquei”. “Dizem que quando você tem expectativa, o tombo é maior. Mas não me arrependo de tudo o que planejei, porque a vida é assim”, disse a cantora em entrevista ao Encontro nesta quarta-feira (22). Mariana revelou no dia 11 de julho que tinha perdido o bebê.

“Eu fui fazer um exame de rotina, um ultrassom, e o médico percebeu que tinha algo estranho: o coração não estava batendo”, relembrou. Noiva de Lucas Kalil, Mariana anunciou a primeira gravidez para os fãs no dia 2 de julho. “Desde a notícia da gravidez, Lucas ficou muito emocionado e não foi diferente quando tive que falar da perda. Eu respirei fundo, tentei me acalmar. Lucas ficou muito mal e uni forças para estar do lado dele. No dia seguinte, ele acordou melhor e foi o dia que eu desabei. Ele estava lá junto comigo o tempo todo para me consolar. A gente passou por esse processo juntos, de total sentimento e conexão”, relembrou a atriz.

Mariana também falou sobre como dividir sua história publicamente fez outras mulheres compartilharem as suas. “Na dor do outro é onde a gente se encontra e se enxerga. Eu abordo muito pouco da minha vida pessoal, da minha intimidade, mas senti de falar. A repercussão foi algo que eu não esperava. As mulheres não falam dessas perdas, dos abortos espontâneos”, disse.

Apesar do momento delicado, Mariana afirmou respeitar o processo da dor. ”’É não se permitir entrar nesse lugar de sofrimento, mas levantar todo dia e ir à luta. Todo dia o Sol vai brilhar para todo mundo. Que a gente consiga passar pela nossa dor com uma certa expansão de consciência, entender que a gente precisa daquilo como pessoa.”