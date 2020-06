Mariana Weickert dá à luz após ser diagnosticada com Covid-19

A apresentadora foi diagnosticada com a doença provocada pelo novo coronavírus na reta final da gravidez

Reprodução / Instagram Mariana Weickert



Mariana Weickert deu à luz Felipe na noite da sexta-feira (26) por volta das 19 horas, em um parto natural. A apresentadora testou positivo para Covid-19 há cerca de uma semana.

“Num parto lindo, rápido e normal, meu menino veio ao mundo! Não quis esperar dias melhores, momento mais oportuno, negativar o vírus da família ou qualquer coisa assim. Simplesmente chegou!! Boa, meu filho, gostamos de emoções”, escreveu Mariana no perfil dela no Instagram. Na série de fotos, o marido aparece paramentado com EPI ao lado de Mariana durante a primeira amamentação do pequeno Felipe.

A apresentadora contou como foi a experiência com o diagnóstico do novo coronavírus. “Viemos ao hospital pra “forçar uma barra” e testar o covid esperando um resultado negativo, mesmo sabendo ser praticamente impossível em apenas nove dias pós o primeiro diagnóstico. Como já estávamos no hospital, e a noite anterior com bastante contrações, achamos melhor fazermos o cardiotoco (exame de rotina nesse final). Quando o plantonista, finalmente, nos examinou já estávamos com cinco (dedos) de dilatação. Resultado: ‘Vocês não vão mais embora’. Como assim? Não trouxe nada, não avisei a Tetê, não me preparei. Afinal, estávamos só tentando buscar um exame negativo dessa loucura toda pra que o nosso bebê chegasse no ambiente mais seguro possível. Não deu tempo! E no dia exato em que Felipe completava 39 semanas dentro de mim, resolveu nascer. Lindo! Forte! No seu momento! Foi emocionante”, declarou.

Mariana conta que tudo aconteceu muito rapidamente e que “poderia ter sido uma daquelas histórias de filmes em que o bebê teria nascido em casa ou no caminho da maternidade”. A apresentadora concluiu a publicação agradecendo a equipe e ao marido e deu um recado ao pequenino: “Bem-vindo pra transformar e completar o meu mundo, Felipe. Te amamos infinito desde sempre!”. Além de Felipe, Mariana Weickert tem Theresa, também fruto do relacionamento com Arthur Ferraz.

*Com informações do Estadão Conteúdo