Marido de Ana Hickmann solicita fim de medidas protetivas com base em prints e áudios

A defesa de Correa argumenta que, se a própria beneficiária das medidas protetivas não se sente constrangida em manter contato com ele, não há necessidade de manter as restrições judiciais. Além disso, os advogados destacam que Ana entrou em contato com Correa por meio de mensagens de WhatsApp para tratar sobre o convívio do filho, o que demonstra que não houve desrespeito à restrição judicial. Os advogados também citam uma lei que permite ao juiz revogar a prisão preventiva caso não haja motivo para a sua manutenção, mas ressaltam que as restrições podem ser novamente decretadas caso surjam motivos que as justifiquem. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Ana Hickmann, mas não obteve retorno até o momento.

*Com informações do Estadão Conteúdo