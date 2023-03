Marido de Andréa Sorvetão, Conrado descobre tumor maligno

Ex-paquita contou que o cantor fará uma cirurgia no próximo domingo, 2; ele descobriu o câncer após passar mal e realizar uma série de exames

Conrado, marido de Andréa Sorvetão fará cirurgia no próximo domingo, 2



O cantor Conrado, marido da influenciadora Andréa Sorvetão, foi diagnosticado com câncer e passará por uma cirurgia no próximo domingo, 2. A informação foi divulgada pela ex-paquita nesta quinta-feira, 30, em um post no Instagram. “Eu e Conrado estamos em São Paulo gravando o projeto ‘Canta Comigo 5’ e de repente Conrado começou a não se sentir bem, na hora oportuna daremos maiores detalhes. Ele precisou fazer colonoscopia e endoscopia, depois exame específico de sangue, ressonância e PET scan. Foi encontrado um tumor maligno no final do reto”, relatou a influenciadora. “A melhor notícia diante desse momento é que o tumor é único e não tem metástase. É caso de cirurgia, que será no domingo, para retirada total do tumor que irá para análise e assim saberemos como será o pós-operatório.” O cantor está sendo atendido no Hospital Samaritano Higienópolis e, de acordo com Sorvetão, a Record TV está prestando toda a assistência necessária neste delicado momento. Em nota, ela também pediu aos seguidores que orem por seu marido. “Logo estaremos aqui, juntos, com saúde, alegria e nossa fé inabalável. Tendo toda a certeza que Deus está no controle de tudo”, concluiu.