Marlene Mattos desabafa após ser exposta em ‘Xuxa, o Documentário’

Ex-empresária da apresentadora tem recebido críticas desde que a produção foi lançada no Globoplay

Reprodução/Globo Marlene Mattos reencontrou Xuxa após 19 anos em documentário do Globoplay



Marlene Mattos, ex-empresária e ex-diretora de Xuxa Meneghel, vem recebendo duras críticas desde que foi lançamento no Globoplay um documentário que explora a trajetória da eterna Rainha dos Baixinhos. A relação profissional que possuíam causou espanto no público e muitas pessoas têm acusado Marlene de ter sido tóxica e abusiva com a apresentadora. Nesta segunda-feira, 17, a empresária fez um post em tom de desabafo que foi entendido pelos seguidores como uma indireta. “Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois”, publicou Marlene. “Eu vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser”, acrescentou na legenda da publicação. Os comentários do post foram limitados pela diretora, com isso, apenas os seguidores dela puderam se manifestar. Eles a apoiaram e acusaram a ex-apresentadora da Globo de distorcer os fatos. Em “Xuxa, o Documentário”, a artista ficou frente a frente com a ex-empresária após 19 anos.

Durante a conversa, Marlene falou a Xuxa: “Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística. Você dizer que era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete, é assim”. Em outro momento, ela disparou: “O problema é o seguinte: eu não sei ser condescendente com gente burra. Sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou. Mas, olha, eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”. A apresentadora comentou que tinha medo que as pessoas enxergassem Marlene como um “monstro” e ela falou que os fãs da artista já a vêem assim. Ao “Fantástico”, a mãe de Sasha disse que ouvir Marlene dizer que faria tudo o que fez de novo a chocou e foi uma das coisas que mais a marcou no documentário.