Marido fala pela primeira vez após morte do influenciador e policial civil Paulo Vaz

Fundador do ‘Põe na Roda’ disse que ‘os últimos dias foram duros’ e que irá se afastar por um tempo

Reprodução/Instagram/popo_vaz Pedro HMC lamentou a morte do marido, o policial civil Paulo Vaz



O influenciador digital Pedro HMC, fundador do canal no YouTube “Põe na Roda”, falou pela primeira vez sobre a morte do marido, o policial civil e também influenciador Paulo Vaz. “Os últimos dias foram duros. A dor é imensa e Paulo fará muita falta. Seu legado é inestimável”, comentou através de um comunicado divulgado por sua equipe no Instagram. Também foi informado que o artista ficará afastado das redes sociais por um tempo para viver seu luto. “Ele está amparado por amigos, parentes e pela família do Paulo, que a todo momento esteve ao seu lado. Ele agradece pelo apoio, solidariedade e preocupação de todos”, declarou sua equipe. Paulo, conhecido nas redes sociais como Popó Vaz, morreu na última segunda-feira, 14, aos 37 anos. Homem trans, ele lutou pelos direitos da sua comunidade e deixou sua marca ao entrar para a Polícia Civil de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou à Jovem Pan que o “caso foi registrado como morte suspeita” e será investigado. Os detalhes serão preservados “para garantir autonomia ao trabalho policial”.