Morte do influencer e policial trans Paulo Vaz é registrada como suspeita; caso é investigado

Polícia informou que ‘solicitou perícia ao local e exames à vítima’ para confirmar a causa do óbito

Reprodução/Instagram/popo_vaz Pedro Vaz morreu aos 37 anos e a causa está sendo investigada pela polícia



O influenciador digital e policial civil Pedro Vaz morreu na última segunda-feira, 14, aos 37 anos. Sendo um homem trans, Popó Vaz, como era conhecido nas redes sociais, foi uma referência na luta pelos direitos da comunidade transexual e fez história ao conseguir entrar para a Polícia Civil de São Paulo. A causa da sua morte está sendo investigada. Em nota enviada à Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou: “O caso foi registrado como morte suspeita pelo 77º DP e é investigado. A autoridade policial solicitou perícia ao local e exames à vítima para confirmar a causa da morte. Diligências estão em andamento visando ao esclarecimento dos fatos”. A SSP-SP também declarou que os detalhes do caso serão preservados “para garantir autonomia ao trabalho policial”.

Pedro era casado com o influenciador Pedro HMC, fundador do “Põe na Roda”, canal do YouTube voltado ao público LGBTQIA+. Ele participava de alguns vídeos e falava sobre suas lutas como um homem trans gay. A agência Mosaico, que cuidava da carreira do influenciador, lamentou sua morte e enfatizou que ele sempre será lembrado: “Um homem trans gay na Polícia Civil de SP, um militante e herói LGBTQIA+ que compartilhou sua história, inspirou e encorajou tantas pessoas”. A ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) também emitiu uma nota de pesar: “Paulo era querido e amado por todos à sua volta. Ativista engajado e dedicado à luta trans, sempre fez questão de construir pontes, atuar no enfrentamento da transfobia e em defesa das pessoas transmasculinas. Homem trans gay, policial civil, sempre abordava questões sobre sexualidade e gênero de forma leve e descontraída. Era uma alma doce e um coração lindo demais”.