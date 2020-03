Marido de Pugliese diz que dois convidados do casamento da cunhada estão com coronavírus

Convidados do casamento da irmã de Gabriela Pugliese foram expostos ao coronavírus

Reprodução/Instagram Erasmo Viana e Gabriela Pugliese



O marido da influenciadora Gabriela Pugliese, Erasmo Viana, confirmou que pelo menos dois convidados do casamento da irmã da mulher, Marcella Minelli, foram diagnosticados com coronavírus. O casório aconteceu em um resort de luxo na Bahia, no sábado (7).

“Não se fala em outra coisa, só coronavírus. No casamento da Mazinha, neste fim de semana, tivemos duas pessoas confirmadas”, disse Erasmo em um post no stories do Instagram. “Isso dá uma assustadinha”, continuou.

Na tarde desta quarta-feira (11), Gabriela Pugliese foi ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde boa parte dos convidados do casamento está fazendo testes de coronavírus. No Instagram, a influenciadora postou uma foto em que dava a entender que estava com febre, um dos sintomas da doença.

O Brasil já tem 52 casos confirmados de coronavírus, sendo 30 deles em São Paulo. O país também registra 907 casos suspeitos.