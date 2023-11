Paul McCartney pode receber título de cidadão honorário do Brasil; entenda

Britânico se apresenta no país entre os dias 30 de novembro e 17 de dezembro

Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Paul McCartney vem ao Brasil neste ano



O cantor Paul McCartney pode se tornar cidadão honorário do Brasil. A proposta foi feita pelo deputado federal Altineu Cortês (PL-RJ) na última quinta-feira, 23, uma semana antes do beatle realizar o seu primeiro show da turnê “Got Back” no país. Como justificativa, o político citou a relação do britânico com o país. “Ao longo de suas passagens pelo Brasil em 2010, 2011 e 2012, Paul sempre demonstrou carinho pelo nosso país”, disse. O projeto ainda não foi votado e, para aprovação, necessita do voto da maioria dos parlamentares da Casa. Em seguida, deve ser encaminhado para o Executivo. Outros famosos como Lewis Hamilton e Benjamin Netanyahu receberam títulos de cidadão honorário por autoridades do país. Paul se apresenta em Brasília, no próximo dia 30. Em seguida, tem datas agendadas para Belo Horizonte (03/12 e 04/12), São Paulo (07/12, 09/12 e 10/12), Curitiba (13/12) e Maracanã (17/12). No repertório, McCartney inclui canções dos Beatles e da banda Wings, além de faixas da carreira solo.