Cantor Maurício Manieri passa por cirurgia após infarto e está em UTI

Artista de 50 anos está em hospital de São Paulo após sentir fortes dores no peito na sexta-feira (11)

Reprodução/Instagram Maurício Manieri fez aniversário na semana passada e agradeceu aos fãs nas redes sociais



O cantor Maurício Manieri sofreu um infarto e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo. Em nota divulgada à imprensa, a equipe de Manieri informou que o artista passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (14). “A Opus Entretenimento informa que Maurício Manieri foi submetido a um cateterismo nessa manhã (14 de setembro) em um hospital na região da Grande São Paulo. O procedimento foi bem-sucedido, o cantor passa bem e está na UTI para acompanhamento”, diz a nota.

O texto completa que Manieri sentiu “fortes dores no peito na última sexta-feira, depois da realização de uma live”. “O artista foi levado às pressas ao hospital, onde realizou vários exames. A família de Manieri agradece as mensagens e manifestações de carinho recebidas”, finaliza.

Na quinta-feira (10), Manieri completou 50 anos e publicou um vídeo agradecendo os fãs pelas homenagens. “Fiquei muito feliz! Vocês são os melhores e mais incríveis fãs e seguidores do mundo! Amo vocês!!”, diz o cantor na publicação do Instagram. Casado com Izabelle Stein, Maurício é pai de Marco, de seis anos. Ele ficou conhecido no final dos anos 90 com o álbum “A Noite Inteira”, que incluir os hits “Bem Querer”, “Minha Menina” e “Pensando Em Você”.