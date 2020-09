Vanusa segue internada em UTI para tratamento de pneumonia

Cantora de 72 anos sofre de Alzheimer e está internada desde a semana passada no litoral paulista

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Cantora tem estado de saúde considerado estável, mas sofre com Mal de Alzheimer



A cantora Vanusa segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, no litoral de São Paulo. Em boletim médico divulgado no domingo (13), a unidade de saúde informou que a artista trata de uma pneumonia. “A paciente Vanusa Santos Flores permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva desta instituição para tratamento de pneumonia. A paciente apresenta melhora do quadro clínico, estando acordada, estável hemodinamicamente no momento”, diz o comunicado enviado pela assessoria de imprensa de Vanusa e compartilhada por seu filho, Rafael Vanucci, no Instagram.

Vanusa sofre do mal de Alzheimer e foi internada no hospital de Santos com problemas respiratórios na semana passada. Notícias sobre o estado de saúde da cantora divulgadas pela imprensa fizeram com que Vanucci rebatesse acusações de maus tratos contra a mãe. Em coletiva de imprensa, Rafael Vanucci confirmou o estado de saúde debilitado de Vanusa, mas disse que ele e a família acompanham a situação de perto dando todos os cuidados necessários.