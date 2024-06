Maya Massafera desabafa sobre possível venda de áudio com sua voz: ‘Espero que seja mentira isso!’

Influenciadora, que passou por cirurgia nas cordas vocais, disse sofrer de disforia de gênero; mesmo com insistência de seguidores, Massafera ainda não falou publicamente ou divulgou vídeos falando

A influenciadora Maya Massafera usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para responder uma suposta ameaça de vazamento de sua voz. Desde que passou pela redesignação sexual, Massafera ainda não falou publicamente ou divulgou vídeos falando. Nas mensagens, a pesssoa alega ser recepcionista de um salão de beleza e ter gravado o atendimento com Maya. “Gravei minha entrevista com ela, com isso estou vendendo a voz dela. Ninguém mais sabe e tem a voz dela.” Em seu “X” (antigo Twitter), Maya explicou que tem disforia de gênero: “Oie! Espero que seja mentira isso! Eu aprendi a entrar na brincadeira e até estou achando engraçado. Mas, eu tenho disforia da voz que estou e não é questão de gostar”, escreveu. “É questão de chorar, ficar mal, não querer sair de casa. E se for verdade, essa pessoa pagaria por um crime”, finalizou Maya.

Nos stories do Instagram, Maya revela que um episódio semelhante já havia acontecido, quando não tinha compartilhado a sua transição. “Foi em um hospital que eu tinha ido. A Justiça resolveu e eu tive ajuda do hospital para identificar a pessoa. Existe muita gente ruim nesse mundo. Infelizmente, crime tem que ser tratado como crime. Minha saúde física e mental não são brincadeira e não estão à venda“.