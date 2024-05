Mazzafera compartilha nova certidão de nascimento: ‘Maya’

Influenciadora estava afastada das redes sociais desde o final do ano passado, quando iniciou a transição; em sua biografia do Instagram, agora tem os pronomes ela/dela

Montagem: Instagram/@matmazzafera/YoutTube/Matheus Mazzafera Nos primeiros minutos de publicação, os comentários estavam ativados e diversos famosos apoiaram a influenciadora



Matheus Mazzafera oficializou nesta quinta-feira (5) uma importante mudança em sua vida. Ela revelou ter alterado seu nome para Maya e exibiu parte de sua nova certidão de nascimento. A novidade foi compartilhada por meio de imagens do documento, divulgadas em sua conta no Instagram. Além disso, na biografia da conta, Mazzafera destacou os pronomes ela/dela. A influencer estava afastada das redes sociais desde o final do ano passado, quando iniciou a transição, e foi recebida com muitas mensagens positivas de amigos. Nos primeiros minutos de publicação, os comentários estavam ativados e diversos famosos apoiaram a influenciadora. Porém, após 30 minutos, os comentários foram desativados. “Parabéns, vem que vem, vamos pintar juntas. Te amo, amiga linda do coração puro e valiosa. […] Feliz por mais uma conquista, libertação. Bora, bora, bora ser feliz que é isso que Deus quer”, disse Nicole Bahls. “La vem ela!”, celebrou Erika Hilton. “Vem, Maya”, escreveram Sabrina Sato e Brunna Gonçalves. Já Karol Conká deixou vários emojis de coração.

Os rumores sobre a redesignação de Mazzafera começaram há quase um mês e ela chegou a aparecer nas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre um erro médico que sofreu durante uma cirurgia. Maya acabou ficando cega temporariamente, mas logo conseguiu reverter o problema e passou a enxergar perfeitamente. “Às vezes o que precisamos é voltar para o útero da mamãe… Mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar”, escreveu.

Publicado por Luisa Cardoso

