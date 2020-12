MC Bin Laden diz que quando tiver um filho vai colocar o nome de ‘Neymar’ ou ‘Bruna’

Cantor pretende homenagear o ex-casal ‘Brumar’, mas sua namorada não gostou da ideia

Reprodução/Instagram/mcbinladen MC Bin Laden falou que já escolheu o nome dos filhos



O cantor MC Bin Laden falou durante uma conversa com o youtuber Matheus Mazzafera quais nomes pretende colocar nos seus futuros filhos e virou assunto nas redes sociais. “Nós já escolhemos o nome do filho, Neymar”, declarou o cantor de 27 anos. Ao ser questionado se a namorada também era fã do jogador de futebol, o dono do hit Tá Tranquilo, Tá Favorável confessou que a parceira não quer dar esse nome ao filho quando engravidar. Em seguida, o artista brincou: “Se for menina, será Bruna Marquezine”. Bin Laden enfatizou que estava falando sério e que já falou em várias entrevistas que quer que seu filho se chame Neymar. “Ela [a namorada] não quer, mas eu falo que ela vai estar lá em cima na cama do hospital e eu vou registrar.” Vale lembrar que em 2018 o jogador de futebol namorou com Marquezine e, após algumas idas e vindas e muitas polêmicas, eles terminaram o relacionamento de uma forma não muito amigável. Agora, resta saber se o ex-casal “Brumar” ficaria contente com essa homenagem.