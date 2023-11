MC Cabelinho assume novo affair com beijo ao vivo: ‘Amizade colorida’

Após término com Bella Campos, ator vive relacionamento com a carioca Slipmami

Reprodução/Instagram/@mccabelinho Slipmami e MC Cabelinho gravaram músicas juntos



O cantor MC Cabelinho assumiu affair com a rapper Slipmami com um beijo ao vivo durante participação no programa TVZ, do Multishow. Segundo ele, os dois vivem uma “Amizade colorida”. Os rumores surgiram em outubro deste ano, após ambos serem vistos juntos em um show no Rio de Janeiro. Cabelinho também publicou fotos com a carioca de 23 anos. “Na real, eu já tinha chamado ela no direct [mensagem do Instagram], sendo que ela não viu. Ela diz que não viu, mas ela não quis responder. Eu queria chamar ela para o programa, acabou que ela brotou e a gente gravou uma música. A gente tem gravado várias músicas, feito bastante coisa”, descreveu MC Cabelinho. Conhecida como influenciadora e por gravar músicas de trap, Slipmami se apresenta no festival Primavera Sound São Paulo neste final de semana. MC Cabelinho terminou namoro com Bella Campos neste ano após atriz descobrir traição.