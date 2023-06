MC Daniel se pronuncia sobre fim do namoro com Mel Maia: ‘Não tem por que usar aliança’

No Instagram, funkeiro publicou foto sem aliança e foi questionado por fãs do casal; atriz não se pronunciou até o momento

Reprodução/Instagram/mcdanieloficiall Cantor apareceu sem aliança em foto durante turnê de shows na Europa



O cantor MC Daniel confirmou o término do namoro com a atriz Mel Maia. O fim da relação foi confirmado aos fãs do casal em uma publicação feita no Instagram. Nela, MC Daniel aparece mostrando a mão sem a aliança. Rapidamente os fãs notaram a ausência do objeto e questionaram o MC sobre o fim do namoro. Respondendo um dos comentários, Daniel confirmou que não está mais namorando Mel Maia. “Não tem por que eu usar aliança”, escreveu o cantor, que terminou sua turnê na Europa nesta semana com show em Londres. Após a confirmação, diversos fãs do cantor e da atriz lamentaram o fim da relação entre os dois. Até o momento, Mel Maia não se pronunciou sobre o término.