MC Guimê desabafa em carta aberta aos fãs: ‘Vontade de sumir’

Cantor citou depressão e ansiedade por cobranças que sofreu após ser expulso do BBB 23

Reprodução/Instagram/mcguime Guimê foi expulso do BBB 23 após importunação sexual com a mexicana Dania Mendez



O cantor MC Guimê publicou na noite desta segunda-feira, 10, uma carta aberta aos fãs e comentou sobre o hate que tem sofrido após ser expulso do Big Brother Brasil 23 por importunação sexual. Guimê foi cortado das dinâmicas de fim do reality após pressão dos espectadores. “Não to bem no momento, ultimamente tem sido embaçado. Minha família, meus amigos (as), equipe e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas às vezes eu tenho é vontade de sumir”, escreveu o cantor. “Fui eliminado, me redimi, to aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais?”, disse no texto. Guimê citou depressão e ansiedade e, no fim, usou uma frase que ficou famosa no reality “fé e marcha”. Após sair do reality, o artista se afastou da mulher Lexa.