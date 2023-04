Tiago Ramos aparece chorando e ameaça mãe de Neymar: ‘Aguarde’

Ex-participante do reality ‘A Fazenda’ voltou a citar Nadine Gonçalves em suas redes sociais; em fevereiro, modelo já havia acusado a ex-companheira de ‘traidora de merda’ e ‘santa do pau oco’

O modelo Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Gonçalves, voltou a movimentar as redes sociais após a publicação de uma imagem em que aparece chorando e direcionar uma ‘ameaça’ à mãe de Neymar. Na foto compartilhada, o ex-participante do reality ‘A Fazenda‘ deixou o seguinte recado: “É, Nadine. Essa lágrima vai secar, mas o que aconteceu não. Aguarde”. As declarações de Tiago ocorrem após notícias veiculadas que Nadine teria se reaproximado de Rafa Talamaski, outro ex-companheiro. Durante o último Carnaval, a mãe de Neymar esteve na Sapucaí, no Rio de Janeiro, para assistir à participação da filha no desfile do Salgueiro. Quem estava no Camarote Arpoador era Rafa Talamask. Após saber da reaproximação de ambos, Tiago abriu uma live no Instagram e expôs a crise de ciúmes após acusar sua antiga companheira de ser “falsa” e “traidora de merda”. “Gostava muito do jubileu e foi atrás de um que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas ‘tamo’ junto. A santa do pau oco”, disse durante uma transmissão ao vivo. Dias após o ocorrido, o modelo veio a público pedir desculpas.